Uygulamada sahte kimlik kartları ve 50 bin Euroyla yakalanmıştı: 3 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uygulamada sahte kimlik kartları ve 50 bin Euroyla yakalanmıştı: 3 kişi daha gözaltına alındı

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde polis uygulama noktasında sahte polis ve MİT kimliği kullanan şahsın ifadesinde aracında bulunan paranın yanında çalıştığını iddia ettiği patronuna ait olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

09.10.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde polis uygulama noktasında sahte polis ve MİT kimliği kullanan şahsın ifadesinde aracında bulunan paranın yanında çalıştığını iddia ettiği patronuna ait olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Polis ekipleri paranın sahibi de dahil 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri Amirliğine polisler 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde uygulama noktasında şüphelendikleri MO MH 460 Almanya plakalı aracı durdurmuş, aracın sürücüsü Ü.D. (19), sahte polis kimliğini ve silahını göstermişti. Polis ekipleri, araçta arama yapmış, yapılan aramanın ardından aracın içinde 50 bin Euro, 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 48 adet fişek, 1 adet silah ruhsatı, 1 adet sahte polis kimliği, 1 adet sahte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı personel kartı, 1 adet sahte İstanbul Emniyet Müdürlüğü personel giriş kartı,1 adet sahte Türkiye Cumhurbaşkanlığı Milli istihbarat Teşkilatı kartı, 1 adet sahte Kempo Savunma Sporları Federasyonu kartı, 1 adet biber gazı, 1 adet tablet, 1 adet teçhizat kemeri ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülmüştü.

3 kişi daha gözaltına alındı

Sahte kurumsal kimlikler ile yakalanan Ü.D.'nin 8 Haziran 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Camii'ndeki programına katılmaya çalışırken, yine üzerinde farklı kurumlara ait sahte kimlik kartları ile yakalandığı belirlendi. Şüphelinin adli soruşturma geçirdiği de tespit edildi. Şüphelinin araçta ele geçirilen paranın yanında çalıştığını iddia ettiği patronuna ait olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Çalışmalarının genişleten polis ekipleri paranın sahibi de dahil 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanların sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uygulamada sahte kimlik kartları ve 50 bin Euroyla yakalanmıştı: 3 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 17:36:38. #1.12#
SON DAKİKA: Uygulamada sahte kimlik kartları ve 50 bin Euroyla yakalanmıştı: 3 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.