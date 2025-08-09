Uyuşturucu Bağımlısı Genç Babası Tarafından Öldürüldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, uyuşturucu bağımlısı genç, bıçakla saldırdığı babası tarafından tüfekle öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Kırkpınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Müslüm H. (26) ile babası Mahmut H. (61) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından babasına bıçakla saldıran genç, tüfekle vurularak ağır yaralandı. Babası tarafından vurulan gencin yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç adam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Mahmut H., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Müslüm H.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA