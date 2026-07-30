Uyuşturucu Hükümlüsü Samsun\'da Yakalandı

Samsun'da hakkında 7 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü, narkotik polisinin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında toplam 7 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. (26) yakalandı. Hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.