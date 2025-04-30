Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şüpheliden A4 kağıda emdirilmiş uç bonzai çıktı. Üç bin 200 içimlik uç bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçilerinin sokak çalışmaları kapsamında durumundan şüphelendikleri S.T.'yi(21) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan üst aramasında A4 kağıda emdirilmiş 3 bin 200 içimlik uç bonzai, 6 adet uyuşturucu hap ve şerit metre ele geçirildi. Olayla ilgili S.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.T., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA