Uyuşturucu Kavgasında 2 Arkadaş Bıçaklandı

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Uyuşturucu kullanan 2 arkadaş birbirlerini bıçakladı, kavga sonrası yaşananlar kamerada

Kavgaya tutuştular hastanelik oldular

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre evde uyuşturucu kullanıp kavgaya tutuşan 2 arkadaş birbirilerini bıçakla yaraladı. Sokağa taşan kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga sonrası sokaktaki görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek, Adnan Menderes Mahallesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evde arkadaşı E.Ç ile oturan B.B uyuşturucu kullandıktan sonra sözlü tartışma yaşadılar. Aralarındaki sözlü tartışmanın büyümesiyle kavgaya tutuşan iki arkadaş, yanlarındaki bıçakla birbirlerine saldırdılar. 2 arkadaşın kanlı kavgası sokağa taşınca çevredekiler 112 ekiplerine ulaştı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga da olay yerine gelen sağlık ekipleri iki arkadaşı Çekirge Devlet Hastanesine sevk ederken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Bıçaklama olayından sonra şahısların sokağa çıkması, vatandaşların da yaralılara yardım etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.