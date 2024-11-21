Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından takibe alınan 2 şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için düğmeye basan ekipler, düzenledikleri operasyonla M.S. ve H.A.'yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN