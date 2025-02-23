Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de jandarmanın yaptığı çalışmalarda Antalya'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getiren şahıslar yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında, 3 şüpheli şahsın Antalya'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getireceği bilgisi yapıldı. Söz konusu şahıslar ekiplerce takibe alınarak, Beylikova ilçesinde yapılan çalışmayla yakalandı. Şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 19,2 gram eroin, 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR