Eskişehir'de jandarmanın yaptığı çalışmalarda Antalya'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getiren şahıslar yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında, 3 şüpheli şahsın Antalya'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getireceği bilgisi yapıldı. Söz konusu şahıslar ekiplerce takibe alınarak, Beylikova ilçesinde yapılan çalışmayla yakalandı. Şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 19,2 gram eroin, 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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