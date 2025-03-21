Muğla, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesinde ikamet eden N.G. isimli şahsın ikametinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı.
Yapılan aramada, 350 gram taş kokain türü uyuşturucu madde, 50 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 5 gram uyuşturucu maddeden imal edilmiş gıda, 10 gram eroin, 3 şişe likit esrar, esrar öğütme aparatı, 4 deste sigara sarma kağıdı ve kenevir bitkisi ele geçirildi.
N.G. isimli şahıs işlemlerini ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu Operasyonu: N.G. Tutuklandı - Son Dakika
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