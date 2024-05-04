Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında; 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında; 4 şüpheli yakalandı

Geniş Video İzle

Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına saniye saniye yansıdı. Operasyonda 13 gram uyuşturucu madde, 19 adet uyuşturucu etkisi olan hap ve bir adet silah ele geçirildi. Şüphelilerden F.K, C.Y ve O.D uyuşturucu kullanmak suçundan, M.Ş ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adli işlem gördü ve serbest bırakıldı.

04.05.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında; 4 şüpheli yakalandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri il Merkezi, Kozlu, Kilimli ve Gökçebey ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik operasyonu kapsamında F.K, M.Ş, O.D ve C.Y isimli şüpheliler yakalandı.

Polis kamerasına yansıyan operasyonda ölümcül etkiye sahip 13 gram uyuşturucu madde, 19 adet uyuşturucu etkiye sahip hap ve bir adet silah ele geçirildi. F.K, C.Y ve O.D isimli şüpheliler uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan, M.Ş ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Zonguldak, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında; 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
14:02 Semih Kılıçsoy’u neden kadroya almadılar Hamit Altıntop’tan olay açıklamalar Semih Kılıçsoy'u neden kadroya almadılar? Hamit Altıntop'tan olay açıklamalar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:19 Ölüm virajında bir kaza daha Kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti Ölüm virajında bir kaza daha! Kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 14:16:39. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında; 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement