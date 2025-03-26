Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklamalar ve Ele Geçirilen Maddeler

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Yapılan çalışmalarda, M.K isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 108 gram sentetik kannaboid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Topkapı mevkiinde ise 10,5 gram metamfetamin hassas terazi ele geçirilen İ.A. ve E.T. adliyeye sevk edildi. Yeşilcami Mahallesi Kümeevlerinde de Ş.U., C.D. ve Z.U. isimli şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek ve 20 gram civarında sentetik kannaboid ele geçirildi. - BURSA