Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

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Jandarmadan iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ve Hendek ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede, Karasu ve Hendek ilçesinde yapılan operasyonlarda N.G.S.A.ve B.D.isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan ev aramalarında, 465 gram sentetik uyuşturucu, 310 gram kubar esrar, 40 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, öğütme aparatı, 7 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca şarjörü ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.G.S.A.tutuklanırken, B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.