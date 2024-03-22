Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
BALIKESİR - Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat üzerine Gömeç merkezli, Ayvalık ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Yapılan hazırlıklar sonrasında gerçekleştirilen operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi, ölçüm kaşığı, tabanca ve buna ait şarjör, 13 tabanca fişeği, 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi göz altına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.O, D.K, O.K. ve Y.D. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir kişinin satmak için şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarı üzerine harekete geçildi. Otobüs terminalinde bekleyen bir şahsa ait yöreye özgü ekmek bulunan çuvalı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 691 adet sentetik ecza hap ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Çiftlikbank vurgununa benzeyen olayda 'İzmirli tosuncuk' olarak bilinen O.A. ve şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a Samandağ ilçesinde konuşma gerçekleştirdiği esnada saldırı gerçekleştirildi. O sırada kalabalşığa konuşma yapan Savaş'ı bir kişi sahneden aşağı itti. O anlar kameralara yansıdı.
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?