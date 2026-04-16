Uyuşturucu Sevkiyatı Sınırda Engellendi

Avrupa'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı girişimi, sınırda dikkatli denetim sayesinde engellendi. 14 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Vidin-Kalafat Tuna Köprüsü 2'de gerçekleştirilen kontrollerde, meyve yüklü bir kamyon detaylı incelemeye alındı.

Hollanda'dan Türkiye'ye gitmekte olan Türk plakalı kamyonun evraklarında yükün avokado ve mango olduğu belirtildi. Ancak gümrük memurlarının sürücü kabininde yaptığı fiziki aramada şüpheli bölmeler tespit edildi.

Kabin içinde uyuşturucu bulundu

Yapılan incelemede, kabin içerisindeki doğal boşluklara gizlenmiş halde 11 paket halinde toplam 5 kilo 763 gram esrar ile 1 kilo 74 gram kokain ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak Türkiye vatandaşı E.B. hakkında, yüksek riskli uyuşturucu maddeyi izinsiz şekilde sınırdan geçirmeye teşebbüs suçundan soruşturma başlatıldı. Şüphelinin 72 saate kadar gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Soruşturma, Vidin Bölge Savcılığı gözetiminde devam ediyor. - SOFYA