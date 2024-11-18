Uyuşturucu Sevkiyatına Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uyuşturucu Sevkiyatına Operasyon

Geniş Video İzle

Ankara'dan Aksaray'a uyuşturucu getiren 2 kişi, jandarma tarafından tutuklandı.

18.11.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'dan Aksaray'a uyuşturucu getiren 2 şahıs tutuklandı

AKSARAY - Ankara'dan Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapan otomobile operasyon düzenleyen jandarma bin 468 adet uyuşturucu hap ele geçirirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray - Ankara Kara yolu üzerinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ankara'dan Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma KOM ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip başlattı. Kimliklerine ve bulundukları araç plakasına ulaşan KOM ekipleri K.S. ve N.K. isimli şahsı takibe aldı. Önce teknik olarak yapılan takipte şahısların Ankara'dan Aksaray'a yola çıktıklarını belirleyen jandarma ekipleri Ankara Kara yolunda şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken araçta yapılan aramalarda bin 468 adet uyuşturucu hap ve 1 adet pala ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Sevkiyatına Operasyon
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Aksaray, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Sevkiyatına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:38 Görevi devretmeye hazırlanan Biden’ın son hamlesi Putin’i küplere bindirecek Görevi devretmeye hazırlanan Biden'ın son hamlesi Putin'i küplere bindirecek
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:29 Adıyaman’da feci kaza üç can aldı Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
17:25 Sürücü kursu ücretlerine dev zam Sürücü kursu ücretlerine dev zam
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için ’’FETÖ’’ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için ''FETÖ'' benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 11:11:11. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Sevkiyatına Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.