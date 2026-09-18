Uyuşturucu soruşturmasında ünlülerin Adli Tıp işlemleri bitti, otobüsle ayrıldılar

Uyuşturucu soruşturmasında ünlülerin Adli Tıp işlemleri bitti, otobüsle ayrıldılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Aralarında oyuncu, şarkıcı ve spor dünyasından isimlerin bulunduğu 20 şüpheli Adli Tıp'a gönderilmişti; işlemleri biten ünlüler otobüsle ayrıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında oyuncu, şarkıcı ve spor dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. 20 şüpheli uyuşturucu soruşturması Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan ünlüler, kurumdan otobüsle ayrıldı. Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA
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