Uyuşturucu soruşturmasında ünlülerin Adli Tıp işlemleri bitti, otobüsle ayrıldılar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında oyuncu, şarkıcı ve spor dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. 20 şüpheli uyuşturucu soruşturması Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan ünlüler, kurumdan otobüsle ayrıldı. Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.