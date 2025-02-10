Uyuşturucu suçlusu Didim'de yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu suçlusu Didim'de yakalandı

Uyuşturucu suçlusu Didim\'de yakalandı

Didim'de, 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.Y. jandarma tarafından yakalandı.

10.02.2025 11:48
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Aydın'ın Didim ilçesinde 10 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsa yönelik çalışma başlatıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs Didim ilçesinde operasyon ile yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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