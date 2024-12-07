Samsun'da uyuşturucu suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.C. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu Suçlusu Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?