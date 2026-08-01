Uyuşturucu Suçlusu Samsun'da Yakalandı
8 yıl 4 ay hapis cezası olan N.C. narkotik ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, narkotik ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.C. (40), yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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