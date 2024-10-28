Uyuşturucu Suçlusuna Yakalama

Uyuşturucu suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu suçundan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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