Uyuşturucu Suçundan Aranan Kadın Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturu suçundan aranan 30 yaşındaki genç kadın, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.E.C.K. (30) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.