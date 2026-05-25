Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te uyuşturucu suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Yenişehir Yolu mevkiinde Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında N.Ö. isimli şahsın 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan arandığı tespit edildi. Yapılan incelemede şahsın 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK