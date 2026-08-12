Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 7 yıl 5 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu kullanmak' suçundan arandığı belirlenen A.A. (30) yakalandı. Hakkında 7 yıl 5 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.