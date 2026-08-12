Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'da 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan A.A., jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 7 yıl 5 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu kullanmak' suçundan arandığı belirlenen A.A. (30) yakalandı. Hakkında 7 yıl 5 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Aydın, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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