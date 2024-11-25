Uyuşturucu Taciri Afyon\'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede L.T., isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
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