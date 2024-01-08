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Uyuşturucu taciri evli çift polis baskınıyla yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu taciri evli çift polis baskınıyla yakalandı

İstanbul Esenler'de bir evde yapılan baskında uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu taciri olan evli çift tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde yapılan aramalarda metamfetamin, bonzai ve uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan malzemeler bulundu.

Uyuşturucu taciri evli çift polis baskınıyla yakalandı
08.01.2024 - 23:14,
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Uyuşturucu taciri evli çift polis baskınıyla yakalandı

İSTANBUL - Esenler'de bir eve yapılan baskında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan uyuşturucu taciri evli çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. 02 Ocak'ta adres takibe alındı. Ardından eve baskın düzenlendi. Baskında A.P. isimli kadın ve eşi O.P. isimli şahıs yakalandı. Evde yapılan aramalarda; 485,61 gram metamfetamin, 290,07 gram bonzai, 9 gram uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 6 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan pipet ele geçirildi. Gözaltına alınan evli çift, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu taciri evli çift polis baskınıyla yakalandı - Son Dakika


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