Uyuşturucu Taciri İnegöl\'de Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri bir eve baskın yaparken uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarıyla baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 410 gram bonzai, 2 kök kenevir, uyuşturucu satışından kazanılan 12 bin 400 lira, ruhsatsız tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi. Uyuşturucu taciri şüphelisi Murat E. (45) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA