Uyuşturucu Ticareti Suçlusuna Yakalama

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Adana'da uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü narkotik polisleri tarafından yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Süha E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde söz konusu şüpheli saklandığı evde yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyette götürülen şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA