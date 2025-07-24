Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Gaziantep\'te Yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP