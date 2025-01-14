Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şahıs Yakalandı

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 ayrı dosyadan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışma neticesinde hakkında 26 ayrı dosyadan toplamda 26 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve "Uyuşturucu veya Madde Ticareti Yapma" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere 2 şahıs yakalandı. Yakalanan iki şahıs işlemlerin ardından cezaevine teslime edildi. - DENİZLİ