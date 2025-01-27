Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nca aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmada "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., yakalandı. A.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı Açıklaması - DİYARBAKIR