Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Gaziantep'te uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş cezası buluna bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş cezası buluna bulunan A.U. isimli şahıs, Nizip ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP