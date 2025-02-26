Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapma suçu" nedeniyle 12,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma suçu" nedeniyle 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D.'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - SAMSUN
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