Uyuşturucu Trafiğine 90 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Uyuşturucu Trafiğine 90 Yıl Hapis Cezası

Uyuşturucu Trafiğine 90 Yıl Hapis Cezası

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 3 kişi, 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13.11.2024 17:02
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İstanbul'dan Samsun'a lüks araçla uyuşturucu getiren 3 kişi 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 23 Kasım gecesi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine 2 adet lüks araç Samsun il sınırlarına girdiğinde, fiziki takibe alındı. Araçların stabilize alternatif ve köy yollarını kullanarak kent merkezine giriş yaptıkları tespit edildi. Samsun il merkezine giren araçların ikiye ayrılarak birinin İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ne gittiği, diğerinin ise Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'ne gittiği tespit edildi. Narkotik polisi tarafından her iki araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Araçlarda ve devamında şahısların ikametinde yapılan aramada 10 kilo metamfetamin, 8 bin 332 adet sentetik ecza, 3 kilo 281 gram skunk, 64 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1 ruhsatsız tüfek, 8 tüfek kartuşu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 237 bin 700 TL ve 4 bin 730 dolar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.E. (45), B.E. (25), M.Z. (34), E.D. (38), B.A. (18) ve E.D.(38) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.T. (45) ise mahkemece serbest bırakıldı. 6 kişi hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında tutuklu sanıklar A.E., B.E. ve M.Z. 30'ar yıl, B.A. 20 yıl 3 ay, E.D. 8 yıl ve tutuksuz yargılanan E.T. ise 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca duruşmaya gelmeyen E.T. hakkında kararla birlikte tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkartıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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