Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Sevinç Ç. (47) yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece cezasının infazı için tutuklanan Sevinç Ç., cezaevine gönderildi. - BURSA