Hatay'ın Defne ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçu dolayısıyla hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde; kullanma için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve hırsızlık suçundan 2 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. Defne'de gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu ve Hırsızlıktan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?