Uyuşturucu ve Hırsızlıktan Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçu dolayısıyla hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde; kullanma için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve hırsızlık suçundan 2 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. Defne'de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - HATAY