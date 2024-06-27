Uyuşturucuyu yakalatınca, 'Ucuz olduğu için toplu aldım, satma niyetim yoktu' dedi - Son Dakika
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Uyuşturucuyu yakalatınca, 'Ucuz olduğu için toplu aldım, satma niyetim yoktu' dedi

Adana'da yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir kişinin ayakkabısının içine zulalanmış vaziyette 266,59 gram metamfetamin ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, 'Ucuz olduğu için toplu aldım. Kullanıcıyım, satma niyetim yoktu' diyerek savunma yaptı.

27.06.2024 18:38
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Uyuşturucuyu yakalatınca, "Ucuz olduğu için toplu aldım, satma niyetim yoktu" dedi

ADANA - Adana'da yolcu otobüsündeki bir kişinin bagajında yapılan aramada ayakkabının içerisine zulalanmış vaziyette 266,59 gram metamfetamin ele geçirildi. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde, "Ucuz olduğu için toplu aldım. Kullanıcıyım satma niyetim yoktu" diyerek savunma yaptığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selim S.'nin yolcu otobüsüyle Adana'ya üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Narkotik polisleri bunun üzerine yolcu otobüsünü İncirlik Park alanında durdurdu. Ekipleri otobüsteki yolcu konumundaki Selim S.'yi indirerek önce üzerini sonra eşyalarını aramaya başladı.

Uyuşturucuyu ayakkabı içine zulalamış

Ekipler şüphelinin eşyalarının arasında bulunan 1 çift ayakkabının içerisinde 266,59 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan Selim S.'nin emniyetteki ifadesinde, "Ucuz olduğu için toplu aldım. Şahıs madde bulunan bir çift ayakkabıyı verdi. İçinde madde olduğunu biliyordum, kullanıcıyım satma niyetim yoktu" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucuyu yakalatınca, 'Ucuz olduğu için toplu aldım, satma niyetim yoktu' dedi - Son Dakika

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