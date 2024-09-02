Boşanma Aşamasındaki Eşine Uzaklaştırma Kararı Olan Şahıs Aracın Önüne Kendini Attı

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Uzaklaştırma kararı olan şahıs, eşinin aracının önüne kendi attı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs, boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan eşinin kullandığı aracın önüne kendini atarak yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Nakkaşlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan kadının kullandığı 44 AEM 254 plakalı otomobilin önüne kendini attı. Kadın direksiyonu kırmasına rağmen kurtaramadı ve boşanma aşamasındaki eşine çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs, yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.