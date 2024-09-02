Boşanma Aşamasındaki Eşine Uzaklaştırma Kararı Olan Şahıs Aracın Önüne Kendini Attı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Boşanma Aşamasındaki Eşine Uzaklaştırma Kararı Olan Şahıs Aracın Önüne Kendini Attı

Boşanma Aşamasındaki Eşine Uzaklaştırma Kararı Olan Şahıs Aracın Önüne Kendini Attı

Elazığ'da, boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir adam, eşinin kullandığı aracın önüne kendini atarak yaralandı. Olay, Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kadın, direksiyonu kırmasına rağmen eşine çarptı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili polis inceleme yaptı.

02.09.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzaklaştırma kararı olan şahıs, eşinin aracının önüne kendi attı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs, boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan eşinin kullandığı aracın önüne kendini atarak yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Nakkaşlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan kadının kullandığı 44 AEM 254 plakalı otomobilin önüne kendini attı. Kadın direksiyonu kırmasına rağmen kurtaramadı ve boşanma aşamasındaki eşine çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs, yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Elazığ, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Aşamasındaki Eşine Uzaklaştırma Kararı Olan Şahıs Aracın Önüne Kendini Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Narin Güran’ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı
16:01 Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 17:49:02. #1.12#
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Eşine Uzaklaştırma Kararı Olan Şahıs Aracın Önüne Kendini Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement