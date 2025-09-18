Uzman çavuş görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Uzman çavuş görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu

Uzman çavuş görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu
18.09.2025 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehidin naaşının bugün memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde defin edileceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Karapınar ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı Atış Test Değerlendirme Merkezi Grup Komutanlığı'nda nöbetçi olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, kalp krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Günay, kısa sürede bölgeye ulaşan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yaklaşık bir saat müdahale edilen Günay, şehit oldu.

Şehidin cenazesinin bugün Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Karapınar, 3-sayfa, konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uzman çavuş görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu - Son Dakika

Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:42:38. #7.13#
SON DAKİKA: Uzman çavuş görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.