Uzman çavuş görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehidin naaşının bugün memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde defin edileceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Karapınar ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı Atış Test Değerlendirme Merkezi Grup Komutanlığı'nda nöbetçi olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, kalp krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Günay, kısa sürede bölgeye ulaşan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yaklaşık bir saat müdahale edilen Günay, şehit oldu.

Şehidin cenazesinin bugün Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - KONYA