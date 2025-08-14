Hakkari'de oğluna bisikletle çarptığı gerekçesiyle 10 yaşındaki çocuğu iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı.

OĞLUNA BİSİKLETLE ÇARPTI DİYE ÇOCUĞUN BİLEĞİNİ KIRDI

Olay, akşam saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bisikletle dolaşan E.T. (10), yolda yürüyen uzman çavuş İ.S.'nin çocuğuna çarptı. Bunun üzerine sinirlenen İ.S., E.T.'yi bisikletten iterek düşürdü. Düşme sonucu çocuğun bileği kırıldı.

UZMAN ÇAVUŞ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen vatandaşlar tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan E.T.'nin tedavisi devam ediyor. Çocuğun babası S.T., yaşananlara tepki göstererek, "Çocuğum bisiklet sürerken hafif şekilde uzman çavuşun çocuğuna çarpıyor. Uzman çavuş da çocuğumu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden oldu. Şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarının olaya şahit olduğu belirtilirken, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, iddialar üzerine uzman çavuşun gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olayın aydınlatılması için güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.