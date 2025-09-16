Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti

Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti
16.09.2025 09:43
Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti
Ankara Sincan'da Jandarma Uzman Çavuş Emre B., bacanağı Uğur B. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Zanlı, olaydan kısa süre sonra aynı silahla intihar etti. Olayın nedeni araştırılıyor.

Ankara'da uzman çavuş olarak görev yapan bacanağını silahla vurarak öldüren zanlı, daha sonra intihar etti.

Olay, sabah 06.40 sıralarında Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan 36 yaşındaki Emre B.'ye otomobilin içinden ateş açıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vurulduğu yerde hayatını kaybettiği belirlenen Emre B.'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cinayeti işlediği belirlenen Emre B.'nin bacanağı Uğur B.'nin ise olay yerinin 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti

NEDENİ BİLİNMİYOR

Cinayetin nedeninin henüz belirlenemediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Uzman çavuş olan bacanağını öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika

Ülkemizi EuroBasket'te finale taşıyan yıldız A Milli Takım'ı bıraktı
İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen
Evlenecek çiftlere "ehliyet" geliyor Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı Asıl hedefi bakın neresiymiş
Kesenin ağzı açıldı Galatasaray'dan Frankfurt maçı öncesi prim müjdesi
İntihar iddiasıyla gündeme gelen Ufuk Özkan yoğun bakımda
İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatından ilk görüntüler
