Üzüm hasat sezonu öncesi çiftçilere uyarı - Son Dakika
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Üzüm hasat sezonu öncesi çiftçilere uyarı

Üzüm hasat sezonu öncesi çiftçilere uyarı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği bölgede, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevk Ağırbaş, çiftçilere hasat sezonu öncesi araç bakımlarını yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ağırbaş, tarım işçisi taşıyan araçların bakımlarının eksiksiz yapılması gerektiğini vurgulayarak, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve güvenlik önlemlerini almaları gerektiğini belirtti.

25.04.2024 10:09  Güncelleme: 10:17
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Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevk Ağırbaş, yaklaşan hasat sezonu öncesi uyarılarda bulunarak özellikle işçi taşıyan çiftçilerin mutlaka araç bakımlarını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzümde bağ budama gibi bakımların ardından asma yaprağı toplama ve bağların sürülmesi işlemlerine başlandı. Hasat sezonuna doğru çiftçilerin sıklıkla bağlara işçi götürdüğü dönemde Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevk Ağırbaş da uyarılarda bulundu. Özellikle tarım işçisi taşıyan araçların mutlaka bakımlarının eksiksiz yapılması gerektiğini söyleyen Ağırbaş, "Bölgemizin en büyük geçim kaynağı olan üzümde işçilik sezonu başladı. İklimsel ve ekonomik olarak bölgemizde yaz sezonunda Alaşehir ve çevresinde nüfus oranı ikiye katlanıyor. Bölgemize Eşme, Demirci, Selendi, Kula, Salihli, Köprübaşı, Kiraz ilçeleri gibi çevre ilçelerden ayrıca doğu illerimizden çalışmak amacıyla işçi olarak gelen vatandaşlarımız nedeniyle nüfusumuz artmaktadır. Dolayısıyla araç sayısı da buna bağlı olarak artmaktadır. Başta minibüs gibi yolcu ve işçi taşıyan, kamyon, kamyonet gibi yük taşıyan araçlarımızın mutlaka rutin bakımlarının yapılması gerekmektedir. Araçlarımızın lastik, fren, balata, elektrik aksamı gibi bakımları, sigorta, vize gibi bakımların yapılması, yolcu taşımada yolcu sayısını, yük taşımada istiap haddini aşmamaları konusunda çok dikkatli olmaları gerekir. Yaz aylarında kesinlikle minibüslerde havaların sıcak olması nedeniyle, kapılar açık yolcu taşınması yapılmamalıdır. Sürücüler ehliyet, ruhsat ve izin belgelerini eksiksiz olarak bulundurmaları gerekir. Sürücüler araç kullanma saatlerine uyarak, dinlemeden, uykusuz olarak araç kullanmamaları gerekir. Hiçbir sürücümüz güvenlik güçlerinin istedikleri belgeleri yüzünden ceza yememelidir. Trafikten ceza yememek için değil, can taşıdığımız için sorumluluklarımıza mutlaka uymalıyız. Ayrıca traktör üzerinde ve açık römorklar üzerinde işçi taşımamak kurallarına uymalıyız. Tüm sürücülerimiz her türlü evrak ve sorunları konusunda odamızdan bilgi ve yardım alabilirler" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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