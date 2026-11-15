Uzunköprü'de 11 düzensiz göçmen taşıyan organizatöre 211 bin 629 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Uzunköprü'de 11 düzensiz göçmen taşıyan organizatöre 211 bin 629 lira ceza kesildi

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Uzunköprü\'de 11 düzensiz göçmen taşıyan organizatöre 211 bin 629 lira ceza kesildi
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Kiremitçisalih köyü yolunda durdurulan araçta 5 farklı ülke uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü organizatör İ.T. gözaltına alınırken kendisine 211 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde durdurulan araçta, 5 farklı ülke uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü olduğu belirlenen organizatör İ.T. gözaltına alındı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyü yolunda, 15 Kasım 2026 tarihinde saat 00.40 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları şüpheli aracı kontrollü şekilde durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde 4 Afganistan, 1 Özbekistan, 2 Pakistan, 3 Eritre ve 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı. Aracın sürücüsü İ.T.'nin organizatör olduğu ve aracın kendi adına kayıtlı bulunduğu tespit edildi.

Sürücüye 211 bin 629 lira idari para cezası uygulandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan İ.T.'nin, işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
Göçmen KaçakçılığıYerel HaberlerUzunköprü3. SayfaGöçmenEdirneGüncelSon Dakika

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