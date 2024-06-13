Uzunköprü'de Metruk Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Uzunköprü'de Metruk Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan metruk bir evde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirlendi ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için soruşturma başlattı.

13.06.2024 00:23
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. Yangın itfaiyenin hızlı çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü'nün Mescit Mahallesi Menderes Sokak'ta bulunan metruk evde dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 acil servis hattına ihbar etti. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekipleri yoğun duman altında kalan evde arama yaparak insan veya canlı olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptı. Çalışmanın ardından evde kimsenin olmadığı ve evin boş olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlattığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uzunköprü'de Metruk Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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