Uzunköprü'de Metruk Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. Yangın itfaiyenin hızlı çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü'nün Mescit Mahallesi Menderes Sokak'ta bulunan metruk evde dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 acil servis hattına ihbar etti. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekipleri yoğun duman altında kalan evde arama yaparak insan veya canlı olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptı. Çalışmanın ardından evde kimsenin olmadığı ve evin boş olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlattığı öğrenildi. - EDİRNE