Uzunköprü'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus) tarafından gerçekleştirilen devriye görevi sırasında İtfaiye Kavşağı'nda seyir halindeki bir araç şüphe üzerine durduruldu.

Araçta bulunan 3 şahıs üzerinde ve araç içerisinde yapılan kontrollerde, C.Ö. isimli şahsın üzerinde 2 fişek alüminyum folyo içerisinde her biri yaklaşık 0,5 gram olmak üzere toplam 1 gram metamfetamin, 1 adet şeffaf poşet içerisinde 6,7 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan 1 adet payp ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ekipler tarafından el konulurken, araçta bulunan şahıslar işlemleri yapılmak üzere Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili şahıslar hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - EDİRNE