Uzunköprü-Keşan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uzunköprü-Keşan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Uzunköprü-Keşan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Uzunköprü-Keşan karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı ve yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

15.02.2024 18:58  Güncelleme: 18:58
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Uzunköprü- Keşan karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden Keşan istikametine seyir halindeki 22 EC 548 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 59 LN 007 plakalı otomobile çarptı. Refüje çıkarak durabilen her 2 aracın da kullanılamaz hale geldiği kazada 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları zorlukla çıkardı. Sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uzunköprü-Keşan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzunköprü-Keşan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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