Vahim iddia: Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki belediye işçisini darp etti - Son Dakika
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Vahim iddia: Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki belediye işçisini darp etti

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Ankara'da Altındağ Belediyesi'nde çalışan Muhammed Özgür Erdoğan, Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, Belediye Meclis Baskanvekili Mehmet Emin Ayaz ve kar maskeli 2 kişi tarafından 20 dakika boyunca darp edildiğini iddia etti. Sol gözünde kırık tespit edilen Erdoğan, "6 kişi beni tekme tokat darp ettiler.' dedi.

17.05.2025 21:22
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Altındağ Belediyesi personellerinden Muhammed Sadık Erdoğan, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından darp edildiğini iddia etti. Erdoğan, ''20 dakika darba maruz kaldım'' dedi. Darp raporu alan Erdoğan, Altındağ Şehit Köksal Kaşaltı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANI İLE İLGİLİ "DARP" İDDİASI

Altındağ Belediyesi personeli Muhammed Sadık Erdoğan, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, Belediye Meclis Başkanvekili Mehmet Emin Ayaz, Altındağ Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürü Süleyman Onacı ve yanındaki iki kar maskeli şahıs tarafından Altındağ Belediyesi'ndeki toplantı salonunda darp edildiğini iddia etti.

BELEDİYE BAŞKANIYLA GÖRÜŞMEK İSTEYİNCE OLANLAR OLDU

Erdoğan'ın ifadesine göre geçici görevlendirme ile başka bir kurumda çalıştıktan sonra görev süresi dolunca belediyedeki görev tanımını öğrenmek için Tiryaki ile görüşmek istedi. İddiaya göre görüşme sırasında Tiryaki, X sosyal medya platformunda aleyhinde paylaşım yapan anonim bir hesabın Erdoğan'a ait olduğunu öne sürerek hakaretler edip, yüzüne yumruk ve tekme attı.

Olayın ardından Erdoğan, Altındağ Şehit Köksal Kaşaltı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ilgili şahıslardan şikayetçi oldu. Erdoğan'ın emniyete vermiş olduğu ifadede şunları kaydetti: ''Asansör ile 9. kata yanımda kimsenin refakati olmaksızın çıktım. Talep üzerine Neslihan Keser adlı özel kalem müdürüne cep telefonumu teslim ettim. Burası aynı zamanda belediye başkan makamı odasında bulunduğu yerdir.

Yapılan yönlendirme ile makam odasının yakınında bulunan, resmi olarak kullanılıp kullanılmadığını bilmediğim toplantı odası tarzında dekore edilmiş yere girdiğimde içeride Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yardımcısı Cebrail Aslan, Belediye Meclis Başkanvekili Mehmet Emin Ayaz bulunuyordu. Beni yanlarına oturtturdular. Belediye Başkanıyla aramızda bir kişi olacak şekilde beraber oturur vaziyetteydik. Ben gayet nazik ve kamu personeli adabına uygun şekilde konuya girerek geçici görevlendirme sonrası belediyedeki görevime hangi pozisyonda devam edeceğimi sorduğumda Belediye Başkanı bana karşı eski adı Twitter olan X sosyal medya uygulamasında kendi aleyhine anonim hesaplardan yapılan paylaşımlarla alakalı beni organizatör ve sorumlu olarak gördüğünü belirtip ithamlarda bulundu.

"HAKARET EDİP GÖZÜME YUMRUK ATTI"

Akabinde diğer iki kişi de sözlü olarak buna işrak ettiler ve beni bu şekilde suçladılar. Ben yine nezaket ve saygı sınırları içerisinde böyle bir durum olmadığını söyledim. Veysel Tiryaki, hakaret ederek kalkıp gözüne denk gelecek şekilde sert bir yumruk attı. Hiçbir şekilde böyle bir makam sahibinin, hiç gereği olmamasına rağmen böyle bir eylemi beklemediğimden desteksiz kalarak yere düştüm.

"TEKME ATIP 20 DAKİKA DARP ETTİLER"

Akabinde Veysel Tiryaki ben yerdeyken çeneme denk gelecek şekilde tekme attı. Ben düşerken bulunduğum sandalye kırıldı. Yaklaşık 20 saniye kadar Vesel Tiryaki tarafından darp edildikten sonra diğer iki şahısta aynı şekilde darp eylemine iştirak ettiler. Bu şekilde 20 dakika darba maruz kaldım. Devamında odaya altında Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürü Süleyman Onacı ile yanında kim olduklarını bilmediğim iri yarı yüzleri kar maskesi ilekapalı olan bu sebeple yüz eşkali ayrıntılarını veremeyeceğim iki erkek şahıs da vardı. Bu sebeple 6 kişi beni tekme tokat darp ettiler.''

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Erdoğan'ın aldığı darp raporunda sol göz çevresinde kırık tespit edildiği ve basit müdahaleyle giderilemeyecek bir hasar oluştuğu tespiti yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANI'NIN İLK OLAYI DEĞİL

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, sendikadan istifa etmeyi reddettikleri için işten çıkartılan 46 Altındağ Belediyesi işçisi ve sendikanın toplu iş sözleşmesinin belediye yönetimi tarafından kabul edilmemesi üzerine başlayan anlaşmazlık nedeniyle Altındağ Belediyesi önünde direniş çadırı kurmuştu. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 11 Nisan 2025 günü direniş çadırına gelerek çadırı sökmeye çalışmış yaşanan arbede de Sendika Şube Başkanı Recep Dere'ye yumruk atmıştı. Erdoğan, yaşadıklarını anlattığı bir de video yayınladı.

Vahim iddia: Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki belediye işçisini darp etti
Kaynak: ANKA

Altındağ Belediyesi, Veysel Tiryaki, İnsan Hakları, Cebrail Aslan, 20 Dakika, Altındağ, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vahim iddia: Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki belediye işçisini darp etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • muhsin Şahin:
    Adalet tecelli etmeli... 0 0 Yanıtla
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