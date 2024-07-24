Vali Demirtaş yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Vali Demirtaş yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangın bölgesinde yaptığı açıklamalarda 400 itfaiye erinin yangını söndürmek için çalıştığını ifade etti.

24.07.2024 00:33
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Vali Demirtaş yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu

Bursa Valisi Demirtaş: 400'ün üzerinde personel ile müdahale ediyoruz

BURSA - Bursa'da bir fabrikada çıkan ve sonrasında 2 fabrikaya daha sıçrayan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yangın bölgesinde yaptığı açıklamalarda 400 itfaiye erinin yangını söndürmek için çalıştığını ifade etti.

Merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada başlayan ve kısa sürede 2 fabrikaya daha sıçrayan yangını söndürme mücadelesi sürüyor. 400 itfaiye personeli, Tarım A.Ş.'ye bağlı tankerler, TOMA, ve Yıldırım Belediyesi tankerleri ile beraber Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yangına müdahale ederken, yangın bölgesine gelen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Yangın şuanda 4 fabrikada etkili oldu. Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan itfaiye ekiplerimiz, diğer taraftan orman ve emniyetimizin tomaları ile yangına müdahale sürüyor. Ciddi bir sıkıntı kalmadı. Yangın, ikametlere ulaşmadı ancak tedbir amaçlı evleri boşalttık. Arkadaşlarımızın gayreti ile kimsenin burnu kanamadan atlatıyoruz. Sadece 1 itfaiye eri aşırı dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının sebebini rapor gelmeden söyleyemeyiz ancak, geri dönüşüm fabrikasından başladığını düşünüyoruz. 400 ve üzeri personel ile müdahalemiz sürüyor. Kısa sürede büyüyen alevleri kontrol altına aldık sayılır. Şuanda evlere ulaşan bir tehdit yok" dedi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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