Vali Yardımcısı Taklidiyle Dolandırıcılık

Bilecik'te kendisini vali yardımcısı olarak tanıtan şüpheli, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tekirdağ'da kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te kendisini vali yardımcısı olarak tanıtan K.A., kentte bulunan çeşitli kuruluşlardan engelli aracı temini amacıyla yardım talep etti. Dolandırıcılık olayına ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturmada, banka kayıtlarının incelenmesiyle şüphelinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, titiz çalışmalar sonucunda şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs gözaltının hemen ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili adli süreç başlatılırken, Bilecik Valisi Şefik Aygöl vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Tüm vatandaşlarımızdan, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak hesap numarası, para veya altın isteyen kişilere kesinlikle itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK