Valilikten asma köprü kazasına ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Valilikten asma köprü kazasına ilişkin açıklama

13.02.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Valiliği, Erfelek ilçesinde tahta asma köprüden düşen iki kişiyle ilgili açıklama yaptı.

Sinop Valiliği, Erfelek ilçesinde tahta asma köprüden düşen iki kişiyle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Erfelek Merkez Mahallesi Kadir Bozkurt Bulvarı üzerinde bulunan tahta köprüde iki vatandaşın köprüden düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ulaştığı bildirildi. İhbarın alınmasının ardından sağlık ve güvenlik ekiplerinin ivedilikle olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan ilk incelemelerde iki vatandaşın tahta köprü üzerinden karşıdan karşıya geçtikleri sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaşık 6 metre yükseklikten düştüklerinin ve yaralandıklarının tespit edildiği ifade edildi.

Yaralıların, Erfelek Şehit Doktor Mehmet Turan Yazlak Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar temenni ediyoruz" denildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sinop Valiliği, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Erfelek, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Valilikten asma köprü kazasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı
Gelin’in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı
Ramazan öncesi marketler harekete geçti Bir üründe fiyat sabitlendi Ramazan öncesi marketler harekete geçti! Bir üründe fiyat sabitlendi

16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:22
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 17:08:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Valilikten asma köprü kazasına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.