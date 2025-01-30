Van-Bahçesaray Yolu Çığ Tehlikesi Nedeniyle Kapalı

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Van'da çığ tehlikesi nedeniyle Van- Bahçesaray yolunun ulaşıma açılmamasına karar verildi.

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ felaketlerinde 42 kişi hayatını kaybetmişti. Bu acı olayların tekrarlanmaması için AFAD İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlar yoğun önlemler alıyor. Ekipler, kent genelinde şu ana kadar 4 bin çığ yatağı belirledi. Özellikle çığ riski nedeniyle ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda detaylı incelemeler yapıldı. Kar kalınlığının 1 ila 2 metreyi bulduğu yüksek noktalarda yapılan ölçümlerde, bazı tabakalarda karın şekerleşmesi nedeniyle çığ riskinin devam ettiği tespit edildi. Çığ tehlikesi nedeniyle Van-Bahçesaray yolunun ulaşıma açılmamasına karar verildi. Çalışmalarda AFAD ekiplerine, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. - VAN