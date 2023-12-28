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Van-Bahçesaray yolunda çığ düşmesi: 2 araç uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
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Van-Bahçesaray yolunda çığ düşmesi: 2 araç uçuruma yuvarlandı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir hafta önce ulaşıma kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunda bırakılan 2 araç, çığ düşmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Karayolları ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Van-Bahçesaray yolunda çığ düşmesi: 2 araç uçuruma yuvarlandı
28.12.2023 - 10:15,  Güncelleme: 10:26
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Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir hafta önce ulaşıma kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunda bırakılan 2 araç, çığ düşmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Van-Bahçesaray kara yolu, yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı çığ düşmesi riskine karşı Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Aralık'ta ulaşıma kapatıldı. Kar yağışının durması, tipinin hafiflemesiyle Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 111. Şube Şefliği ekipleri, 8 iş makinesi ve 15 personelle yol açma çalışmalarına başladı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü bölgede çalışmalar devam ederken 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne yaklaşan ekipler, yola düşen irili ufaklı çığları temizleniyor. Bir taraftan yol açma bir taraftan yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Çığ 2 aracı uçuruma yuvarladı

4-5 Şubat 2020 tarihlerinde çığ düşmesi sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Van - Bahçesaray kara yoluna yine çığ düştü. Karayolları ekipleri tarafından 1 hafta önce ulaşıma kapatılan yolda sürücüleri tarafından bırakılan 2 araç çığ düşmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Ekipler 1 haftadır Van-Bahçesaray yolunda yürüttükleri çığ temizleme çalışmasına devam ederken, araçları kurtarmak için de çalışma başlattı. Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden yaklaşık 250 kilometrelik yoldan ulaşım sağlanıyor. - VAN

Kaynak: İHA
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